Алёна Бронникова В новый пермский зоопарк переехали тропические птицы Они будут жить в вольерном комплексе для теплолюбивых животных Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Из старого пермского зоопарка в вольерный комплекс «Африканская саванна» на территории нового, в м/р Нагорном, переехали более 20 тропических птиц девяти видов. Среди них двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара, амазоны, благородные попугаи, амадины, венценосные и веероносные голуби.

Министерство культуры Пермского края

«Вольерный комплекс "Африканская саванна" предназначен для содержания теплолюбивых животных. Наличие комфортных павильонов позволит посетителям в любую погоду наблюдать за экзотическими птицами, бинтуронгами, дикобразами, муравьедами, львом, мангустами, сурикатами, фенеками и другими животными», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Пермского края.

Министерство культуры Пермского края

В феврале краевое УКС получило разрешение на ввод в эксплуатацию 16 объектов нового зоопарка. В том числе, вольеры в комплексе «Африканская саванна» для леопардов и ночных животных. Всего на территории природно-ландшафтного парка площадью 26 га будет функционировать пять вольерных комплексов: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян».

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