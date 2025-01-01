Алёна Бронникова Складской комплекс «Терминал Восточный» в Перми ввели в эксплуатацию Разрешение было выдано в мае и июне Поделиться Твитнуть

Фото: Инвестиционный портал Пермского края

Инвестор строительства складского комплекса «Терминал Восточный» в Перми ООО «АСР-Инвест» получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Комплекс расположен в Индустриальном районе Перми на земельном участке в 12 га.

Согласно реестру краевого минимущества, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по ул. Верхнемуллинской, 124а было выдано 21 мая. Разрешение на ввод второго этапа (Верхне-Муллинская, 124а стр 2) было выдано 5 июня.

Как писал «Новый компаньон», в 2023 году инвестпроект получил статус приоритетного (ПИП). Проект предполагает строительство складского комплекса класса «А» и «В+» площадью более 30 тыс. кв. м для хранения коммерческими организациями товаров, продукции и различных грузов, не требующих специальных температурных условий хранения. Объём инвестиций оценивался в 922 млн руб. Поэтапный ввод двух очередей планировалось завершить к концу 2026 года.

Согласно информации, указанной в 2ГИС, на земельном участке, выделенном под размещение комплекса, находятся строящиеся одно- и трёхэтажное здания, а также одноэтажное здание, которое занимает транспортная компания «Байкал Сервис».

ООО «АСР-Инвест» занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. По информации сайта Checko, компания была зарегистрирована в 2014 году. Руководитель и учредитель организации Самир Азизов является также владельцем и совладельцем ещё шести организаций, в том числе резидент ОЭЗ — ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» и «АСР-Агро», проект по созданию инновационного производства витаминно-травяной муки которой в 2023 году получил статус ПИП.

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