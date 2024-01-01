На территории ОЭЗ в Перми приступают к строительству завода первого резидента Осенцовский сталепрокатный завод получил разрешение на возведение первой очереди производства Поделиться Твитнуть

В Перми приступают к строительству завода первого резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Пермь». Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» получило разрешение на возведение первой очереди производства на территории ОЭЗ. Согласно информации краевого правительства, строительный объём составит 17,3 тыс. куб. м. В ближайшее время начнётся строительство административных зданий и транспортного цеха. Второй очередью будет построен комплекс производственных зданий с плавильным, литейным и прокатным цехами.

Завод будет производить сортовой прокат из легированных и нелегированных сталей, а также из нержавеющей стали, входящих в перечень критической промышленной продукции в чёрной металлургии России на 2023 год и плановый период до 2025 года. Продукция будет использоваться в различных отраслях, в том числе в строительстве, оборонно-промышленном комплексе, авиа- и двигателестроении, нефтепереработке и пр.

Запуск производства запланирован на 2026 год. Начиная с третьего года работы, для улучшения качества продукции и снижения содержания примесей на заводе будет внедрён вакуумный конвектор.

Выпуск продукции будет осуществляться малыми и средними партиями с использованием современных технологий (механообработки, гальваники, объёмной и индукционной закалки). Отмечается, что реализуемые в инвестпроекте технологические решения соответствуют передовым мировым стандартам и наилучшей практике в области производства чёрных металлов. Особое внимание будет уделено энерго- и ресурсосберегающим технологиям и экологической безопасности с минимальными выбросами.

Благодаря реализации данного проекта завод может стать центром опытного производства, проектирования и инжиниринга в своей отрасли.

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