В Ординском округе откроется инновационное производство витаминно-травяной муки Инвестиции в проект составят более 350 млн рублей Поделиться Твитнуть

Компания «АСР-АГРО» собирается выращивать в Ординском муниципальном округе Пермского края травяные массы и здесь же создать инновационное производство по их переработке с целью получения высокоэффективной гранулированной кормовой добавки ВТМ 2.0 для молочного и мясного крупного рогатого скота, а также птицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата инвестпроекту присвоили статус приоритетного. Теперь благодаря ему предприятию будет оказана поддержка в получении необходимых земельных участков.

В «АСР-АГРО» отметили, что после запуска производственной линии и выхода на проектную мощность новый завод будет способен производить более 10 тыс. т ВТМ 2.0. Основными потребителями инновационной продукции станут сельхозпроизводители Пермского края, а также комбикормовые заводы, которые входят в состав агрохолдингов соседних регионов. Инвестиции в проект составят более 350 млн руб.

Отмечается, что компания «АСР-АГРО» в рамках проекта намерена начать сотрудничество с пермскими университетами, а также финансирование объектов социальной инфраструктуры в с. Медянка (здесь будет располагаться завод), и в деревнях Михино и Мерекаи.

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