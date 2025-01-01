Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Популярная пермская музыкальная группа выпускает второй студийный альбом Презентация состоится 17 августа Поделиться Твитнуть

Лидер музыкальной группы «Смирный и друзья» Александр Смирнов сообщает о выходе второго студийного альбома группы.

Новый альбом называется «Там, где нет меня». В трек-листе — 10 названий: «Будапешт», «Шоу одиноких мужчин», «Море», «Трамваи идут в депо», «Туфли и кеды», «Когда я закончу пить», «Бац и ты», «Там, где нет меня», «Каменная зима» и «В маленьком кабаре». Все названия хорошо знакомы фанатам группы — эти песни неоднократно звучали на концертах.

Предыдущий, первый альбом проекта «Смирный и друзья» — «Это любовь» — вышел почти пять лет назад, в августе 2020-го. По словам Александра Смирнова, группа неоднократно приступала к записи второй программы, но релиз постоянно откладывался из-за занятости участников в разных проектах.

Основной материал был записан в мае 2024 года, после этого шло долгое сведение звука и мастеринг. Основной объём усилий пришлось приложить Марку Либерзону — клавишнику, аранжировщику и саундпродюсеру группы. В составе музыкантов также Максим Аргудяев (барабаны), Станислав Козельский (перкуссия), Егор Савостин (бас), Валерия Юнкинд (саксофоны), Станислав Сабуров (электрогитара), Павел Сураев-Королёв (электрогитара, акустическая гитара), Александр Черепанов (акустическая гитара, электрогитара), Мария Савостина и Елена Бычкова (бэк-вокал).

Релиз альбома «Там, где нет меня» состоится 24 июля на всех музыкальных онлайн-платформах. Публичная презентация назначена на 17 августа, концерт (16+) пройдёт в «ИльТЮЗионе». Кроме того, группа выступит на Red Fest (12+) 26 июля и на фестивале «Причал» (0+) 27 июля.

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