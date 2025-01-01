Алёна Бронникова В фестивале «Причал» в Перми примет участие продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева проведёт творческую встречу и пообщается с гостями Поделиться Твитнуть

Фестиваль "Причал" 2024 года

Андрей Чунтомов

Продюсер автора книги «Географ глобус пропил» Юлия Зайцева и сыгравший в одноимённом фильме актёр Илья Ильиных примут участие в фестивале «Причал» (0+), который пройдёт в Кировском районе Перми 26 и 27 июля. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь. Всё реально!».

«В фестивале примут участие известные пермяки: Юлия Зайцева — продюсер писателя Алексея Иванова, продюсер телевизионного документального фильма «Хребет России», писатель, Илья Ильиных — актёр театра и кино, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Географ глобус пропил». Юлия Зайцева и Илья Ильиных проведут творческие встречи с пермяками, расскажут о своих проектах и ответят на вопросы зрителей», — информирует канал.

Музыкальный фестиваль «Причал» является флагманским событием «Выходных на набережной. Закамск — место силы». В первый день, 26 июля, он пройдёт на набережной Закамска, на даче Синакевича и в лесном массиве, 27 июля — на судостроительном заводе «Пермская судоверфь».

В программу войдут экскурсии по району, речные прогулки по Каме, экскурсии, пленэры и «тихие» концерты в лесной зоне. На судостроительном заводе откроется арт-пространство об истории судостроения в Пермском крае, пройдут показы документальных и художественных фильмов и концерт классической музыки. В музыкальной программе примут участие пермские группы «Смирный и друзья», ROCKY II, камерный оркестр «Орфей», ансамбль «Воскресение», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», ансамбль «Ба-Ба-Ту» и другие артисты.

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