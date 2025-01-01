Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «Причал» пройдёт в Кировском районе Перми 26 и 27 июня Организаторы объявляют open-call молодых музыкальных исполнителей Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Организатор музыкального фестиваля «Причал» (0+) «ПермьКонцерт» объявил о старте приёма заявок от музыкальных коллективов и исполнителей, желающих выступить на фестивале.

Для участия в отборе и в музыкальной программе фестиваля приглашаются музыканты из Перми и Пермского края — коллективы и сольные исполнители, создающие авторскую музыку и песни. Требования к творческим коллективам — не более 6 лет существования и наличие музыкального материала на 20-30 минут. Приём заявок пройдёт до 8 июня 2025 года. Результаты отбора будут объявлены 17 июня 2025 года.

Фестиваль «Причал» (0+) — традиционный летний музыкальный фестиваль, проводимый в Кировском районе Перми с целью создания новой точки притяжения пермяков, привлечения внимания к Кировскому району, его культурному потенциалу, историческим, природным и промышленным достопримечательностям. В этом году фестиваль пройдёт 26 и 27 июня на всей территории Кировского района Перми. Основной локацией традиционно станет судостроительный завод «Пермская судоверфь»; кроме того, события фестиваля пройдут на новой набережной Закамска, на даче купца Синакевича и в других знаковых местах и природных территориях Кировского района.





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