Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На юбилейном Red Fest в Перми выступят «Смирный и друзья» и состоится «пиршество вкуса» в стиле Пушкина Опубликована полная программа летнего хипстерского фестиваля Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Фестиваль Red Fest (12 +) опубликовал полный лайн-ап двухдневной программы.

Музыкальную программу события откроет культовая пермская группа «Смирный и друзья». По словам организаторов, Александр Смирнов и музыканты его группы — не просто ветераны Red Fest, а его ровесники: «За десять лет команда стала неотъемлемой частью фестивальной ДНК, выступая с самых первых лет и превратившись в живой символ пермской независимой сцены. Их искреннее звучание и безудержная сценическая энергия зададут правильное настроение всему празднику», — говорится в анонсе фестиваля.

На главной фестивальной сцене выступит также московский проект Тимофея Якимова «Тима ищет свет», соединяющий рок с хип-хопом и создающий искренние композиции о молодости, любви и поиске себя. Впервые на Red Fest — TERELYA, проект Анастасии Терели из Санкт-Петербурга, утончённый инди-поп, который критики сравнивают с Кейт Буш.

Кроме того, в лайн-апе основной сцены: группа «Сова» из Екатеринбурга — дуэт, играющий на грани инди и постпанка; «Свидание» и «Хадн Дадн» из Москвы, Рушана и «Конец солнечных дней» из Санкт-Птербурга, hehehe из Владивостока, минская группа «Клуб любителей музыки», Лолита Косс (Москва), Skookiny Deti (Екатеринбург), «Хмыров» (Санкт-Петербург) и другие музыканты.

Параллельно будет работать электронная сцена — живые выступления артистов, коллекционеров пластинок с их лучшими экземплярами и сеты диджеев старой и новой школы. Будет представлен широкий спектр жанров — от фанка до хауса, от дабстепа до драм-н-бейса, от диско до экспериментальной электронной музыки.

В образовательной программе — большое разнообразие тематических лекций, в том числе разбор закона о рекламе и проблем защиты персональных данных. Гвоздём программы организаторы считают лекцию независимого литературного куратора Дарьи Лисицыной «Гастрономический Онегин» — литературно-кулинарное путешествие в эпоху Пушкина, где классическая литература встретится с историей русской кухни.

Лектор разберёт «на вкус» каждое упоминание еды в романе: от утончённых французских деликатесов на столах петербургской знати до простых и сытных блюд деревенских помещиков. Слушатели узнают, что ели и пили герои Пушкина и какие кулинарные пристрастия были в моде; какие блюда и напитки предпочитали в дворянских семьях, чем отличался гастрономический быт в городе и деревне, какие исторические реалии скрываются за строками романа в стихах.

«Пермская синематека» представит на фестивале новый событийный формат Speed Friending — быстрые знакомства с помощью кино. Участники события, расположившись на пледах под открытым небом, узнают друг о друге главное: «Если бы твоя жизнь была фильмом — в каком жанре?», «Назови фильм, который изменил всё» и т. п.

В зоне мастер-классов развернутся творческие лаборатории: от создания трендовых аксессуаров до танцевальных уроков бачаты и мгновенной школы английского языка.

Детская программа включит картонный маркет и мастер-класс по конструированию воздушных змеев.

На фуд-зоне юбилейного Red Fest расположатся израильское бистро «Мигранты» — современная израильская кухня во всём её разнообразии; бистро работает в формате fast casual с безлимитом на горячие напитки: оплатив одну чашку, можно попробовать все заваренные напитки неограниченное количество раз.

Лимонады приготовит пермская пивоварня Sabotage — команда, которая с 2019 года снабжает город крафтовым пивом и авторскими безалкогольными напитками, включая культовый лимонад Gypsy Queen.

Десертную линейку возглавит «Сан-Себастьянская» — кондитерская с особенной философией чизкейков.

«Апероль Бар» представит обновлённую концепцию и свежий подход к барной культуре.

Морскую кухню предложит «Клевер Фиш» — пермский специалист по морепродуктам и эксклюзивной гастрономии, который в коллаборации с Vine 25 создаст винно-морскую историю на берегу Камы.

«Лила Милк» выйдет с трендовым bubble tea и другими популярными позициями.

Дизайн-маркет объединит творческие силы пяти городов — более 70 участников из Перми, Казани, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска представят спектр авторской продукции от утилитарной керамики до коллекционных японских кимоно. В ассортименте — нишевая парфюмерия, дизайнерские аксессуары и находки независимых мастеров.

Red Market 2025 пройдёт 26 и 27 июля на площадке Digital Port.

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