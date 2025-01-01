Алёна Бронникова Жители Прикамья за пять месяцев оставили в кафе 22 млн рублей чаевых Средний чек составил 350 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые пять месяцев 2025 года жители Прикамья оставили в кафе и ресторанах чаевые на общую сумму 22 млн руб. Аналитики Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали, что в целом среди регионов Приволжья с помощью сервиса банка посетители заведений общепита перевели чаевые в сумме более 185 млн руб.

Больше всего чаевых было оставлено в заведениях Нижегородской области — 63 млн руб. и Татарстана — 43 млн руб. Во Владимирской области, как и в Пермском крае работников общепита отблагодарили на общую сумму 22 млн руб. Меньшие суммы были оставлены в заведениях Кировской области — 10 млн руб., Удмуртии — 9 млн руб., Чувашии — 8,5 млн руб. и Мордовии — 4 млн руб.

Меньшая сумма была зафиксирована в Марий Эл — 3 млн руб., однако средний чек чаевых здесь оказался самым высоким — 400 руб. В остальных городах он составил 350 руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», большинство жителей Перми (71%) чаще всего оставляют чаевые в заведениях общепита, 60% опрошенных — водителям такси, 41% — курьерам, а 29% — мастерам в парикмахерских. Самые щедрые суммы оставляют в отелях — в среднем 520 руб.

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