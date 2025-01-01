Жители Перми поделились, где чаще всего оставляют чаевые Поделиться Твитнуть

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По результатам опроса SuperJob, большинство жителей Перми, а именно 71%, чаще всего оставляют чаевые в заведениях общепита — ресторанах и кафе. При этом треть респондентов делает это регулярно, а 38% — время от времени.

60% опрошенных благодарят чаевыми водителей такси, 41% — курьеров, а 29% — мастеров в парикмахерских. Около трети опрошенных поощряют работников автозаправочных станций и гостиничный персонал.

Наиболее щедрые чаевые оставляют в отелях, в среднем 520 руб., которые предназначаются горничным и носильщикам. В кафе и ресторанах размер вознаграждения составляет в среднем 360 руб., а в парикмахерских — 250 руб.

В среднем курьерам оставляют 180 руб. чаевых, водителям такси — 120 руб., а работникам АЗС и автомоек — 100 руб.

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