Дмитрий Юшкевич продолжит карьеру в пермском «Молоте» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

28-летний защитник Дмитрий Юшкевич, пополнивший ряды пермской хоккейной команды «Молот» перед началом сезона 2024/25, останется в клубе. С ним подписан контракт. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

В предыдущем сезоне Дмитрий сыграл за «Молот» в 34 матчах, отметившись 6 очками (1 гол и 5 передач) при коэффициенте полезности «-2».

Ранее «Новый компаньон» писал, что ХК «Молот» объявил тренерский штаб на предстоящий сезон. А затем команда обнародовала план предсезонной подготовки. Начнётся он 17 июля с углублённого медосмотра и первых тренировок в Перми. После этого хоккеисты поедут в Беларусь.

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