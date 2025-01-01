Пермский «Молот» проведёт предсезонный сбор в Беларуси Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

ХК «Молот» обнародовал план предсезонной подготовки. Начнётся он 17 июля с углублённого медосмотра и первых тренировок в Перми, сообщили в пресс-службе клуба.

С 22 июля по 16 августа команда переместится в белорусский город Лида для полноценных тренировочных сборов.

В рамках подготовки к сезону «Молот» станет участником турнира «Кубок Солигорска», где его соперниками станут ХК «Лида», АКМ из Тулы и «Шахтёр-Солигорск».

Кроме того, команда Альберта Мальгина проведёт товарищескую встречу с владивостокским «Адмиралом» в Раубичах и ещё один контрольный матч с ХК «Лида» непосредственно в Лиде.

23 и 24 августа запланированы два товарищеских поединка против «Ижстали», которые пройдут на льду Ижевска.

С 25 августа и до старта регулярного чемпионата «Молот» продолжит тренировки в родной Перми.

Ранее ХК «Молот» объявил тренерский штаб на предстоящий сезон.

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