Пермский ХК «Молот» объявил состав тренерского штаба на сезон 2025/26 Старшим тренером клуба стал Станислав Шальнов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В своих социальных сетях пермский ХК «Молот» объявил тренерский штаб на предстоящий сезон. Команда будет играть под руководством главного тренера Альберта Мальгина, возглавившего клуб в начале июня 2025 года.

Бывший главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин покинул клуб в связи с истечением срока контракта, не были продлены трудовые отношения и со старшим тренером команды Андреем Никишовым.

Как сообщила пресс-служба «Молота», пост старшего тренера займёт Станислав Шальнов, во время профессиональной карьеры выступавший на позиции защитника. Он играл в составе московского ЦСКА, омского «Авангарда», в составе которого стал чемпионом России, выступал за нижнекамский «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», ХК МВД и московские «Крылья Советов». Тренерскую карьеру начал в 2008 году.

Сообщается также, что работу в тренерском штабе клуба продолжат тренер вратарей Дмитрий Хомутов, видеотренер Евгений Литвинов и тренер по физподготовке Александр Бессонов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.