Новым главным тренером пермского ХК «Молот» стал Альберт Мальгин До этого наставник тренировал клубы в Швейцарии Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» объявил о назначении Альберта Мальгина на пост главного тренера. Информация об этом появилась в официальных источниках клуба.

Уроженец Перми Альберт Мальгин родился 1 сентября 1966 года. В годы своей игровой карьеры выступал как нападающий. Его послужной список включает выступления за пермский «Молот», воскресенский «Химик», словенский «Есенице», а также несколько швейцарских клубов.

Тренерская деятельность Мальгина началась в 2007 году в швейцарском клубе «Биль». В качестве главного тренера он руководил швейцарскими командами «Ред Айс», «Базель» и «Зеевен». Кроме того, он был частью тренерского штаба «Лангенталь», «Лустенау» и «Висп».

В сезоне 2024/2025 Мальгин занимал должность главного тренера швейцарского «Ветцикона».

Предыдущий главный тренер «Молота» Евгений Попихин покинул клуб в связи с окончанием контракта. Также не было принято решение о продлении сотрудничества со старшим тренером команды Андреем Никишовым.

Евгений Попихин и Андрей Никишов руководили командой в прошлом сезоне. Под их руководством «Молот» завершил регулярный чемпионат на 9-м месте и в четвёртый раз подряд вышел в плей-офф, где уступил челябинскому «Челмету» в первом раунде.

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