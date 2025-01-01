Пермский хоккейный клуб «Молот» расстаётся с главным тренером Не продлён контракт и со старшим тренером команды Поделиться Твитнуть

Главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин в связи с истечением срока контракта покидает клуб, не будут продлены трудовые отношения и со старшим тренером команды Андреем Никишовым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Евгений Попихин и Андрей Никишов приступили к руководству командой в течение сезона 2024/25. Под их началом «Молот» финишировал на 9-й строчке в регулярном чемпионате и четвёртый раз подряд вышел в плей-офф, где, однако, проиграл в первом раунде челябинскому «Челмету».

Ранее появилась информация о том, что уроженец Перми Альберт Мальгин, проживающий в Швейцарии, рассматривается в качестве главного тренера пермского «Молота». С Мальгиным может быть заключён однолетний контракт.

Мальгин, воспитанник пермского хоккея, в 80-е годы выступал за «Молот», а в 90-е переехал в Швейцарию и получил гражданство этой страны. В последние годы успешно тренировал команды NLB и юниоров. Его сын, Денис Мальгин, является игроком национальной сборной Швейцарии по хоккею.

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