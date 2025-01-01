Пермский «Молот» может возглавить тренер из Швейцарии Альберт Мальгин родился в Перми Поделиться Твитнуть

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Хоккейная правда», уроженец Перми Альберт Мальгин, проживающий сейчас в Швейцарии, рассматривается в качестве главного тренера пермского «Молота». Источник утверждает, что между руководством клуба и потенциальным наставником планируется заключение однолетнего контракта.

Мальгин, воспитанник пермского хоккея, в 80-е годы выступал за «Молот», а в 90-е переехал в Швейцарию и получил гражданство этой страны. В последние годы он успешно тренировал команды NLB и юниоров. Его сын, Денис Мальгин, является игроком национальной сборной Швейцарии по хоккею.

«Альберт Мальгин спустя без малого тридцать восемь лет возвращается в Прикамье. Специалист с теперь уже швейцарским гражданством возглавит родной для себя Пермский «Молот». Соглашение будет подписано на один сезон», — говорится в сообщении канала.

В ХК «Молот» информацию пока не комментируют.

Напомним, в прошлом сезоне команду тренировал Евгений Попихин. Под его руководством «Молот» занял девятое место в регулярном чемпионате ВХЛ и выбыл из борьбы за Кубок в первом раунде плей-офф.

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