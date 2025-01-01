Алёна Бронникова Уголовное дело заведут по делу об утонувшем в 2024 году в Пермском крае подростке Мальчик сбежал из лагеря, чтобы искупаться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае заведут уголовное дело по факту утопления в Сылве в 2024 году 14-летнего подростка, сбежавшего из лагеря. Соответствующее поручение председатель СКР Александр Бастрыкин дал главе управления в Пермском крае Денису Головкину.

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств гибели несовершеннолетнего на территории одного из оздоровительных лагерей в Пермском крае. В июне прошлого года 14-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, покинул территорию учреждения и направился к водоёму, при купании в котором не смог самостоятельно выбраться на берег и утонул», — сообщает пресс-служба следственного комитета.

Авторы обращения предполагают, что лагерь не обеспечил надлежащий контроль за ребёнком. К трагедии привело бездействие сотрудников организации.

Напомним, в июне прошлого года трое мальчиков, отдыхавших в лагере в д. Песчанке под Кунгуром, сбежали с территории учреждения, чтобы искупаться в Сылве. Один из них утонул. Впослдествии выяснилось, что подросток не умел плавать. Его тело было обнаружено на следующий день на глубине 3 м.

Краевой СКР организовал процессуальную проверку. Бастрыкин дал указание представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль.

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