В Прикамье подросток утонул в Сылве Он с двумя приятелями убежал из детского лагеря купаться Поделиться Твитнуть

река Сылва / фото: fotokto.ru

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в пермской деревне Песчанка трое подростков решили убежать из летнего оздоровительного лагеря, чтобы покупаться в Сылве. Во время купания один из них утонул.

В ведомстве уточнили, что это был 15-летний парень, который не умел плавать, но прыгнул в воду и не вынырнул. Сейчас его тело ищут спасатели.

Как ранее писал «Новый компаньон» в середине июня следователи СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по факту гибели 14-летнего ребёнка. Мальчик утонул в пруду, расположенном в п. Майский Краснокамского городского округа.

Происшествие случилось 14 июня. По предварительным данным, подросток находился у водоёма без присмотра взрослых. Он утонул, ныряя в воду с пирса. После ЧП спасатели начали поиски тела мальчика.

Напомним, 9 июня погиб ещё один подросток — 15-летний школьник утонул в реке Пизь в Чайковском округе Пермского края. Мальчик вместе с одноклассниками и учительницей отдыхал у воды. Он нырнул в реку, запутался в корягах и не смог подняться на поверхность.

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