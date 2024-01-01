В Прикамье утонул 14-летний мальчик

Следователи проводят процессуальную проверку

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пруд пос. Майский пирс

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту гибели 14-летнего ребёнка. Мальчик утонул в пруду, расположенном в п. Майский Краснокамского городского округа, 14 июня.

По предварительным данным, несовершеннолетний находился у водоёма без присмотра взрослых. Он утонул, ныряя в воду с пирса.

В настоящее время продолжается поисковая операция: тело мальчика пока не найдено. Также следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, проводят иные проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 9 июня в реке Пизь в Чайковском округе Пермского края утонул 15-летний подросток. Нырнув мальчик запутался в корягах и уже не смог подняться на поверхность.

В СУ СКР обратились к жителям Прикамья: «Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей одних без присмотра! В детском возрасте можно ходить купаться только в присутствии родителей или взрослых. Дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё. Необходимо воспитывать в ребёнке осознанное отношение к безопасности на воде, разъясняя ему правила поведения при купании».

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