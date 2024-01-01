Тело утонувшего в реке 15-летнего подростка найдено в Пермском крае Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Из реки Пизь Пермского края спасателям, наконец, удалось достать тело утонувшего 9 июня 15-летнего подростка, пишет «КП-Пермь». Выяснилось, что мальчик запутался в корягах там, где нырнул в воду, и уже не смог подняться на поверхность.

ЧП случилось в Чайковском округе. Погибший вместе с классом и учителем отправились на берег реки, чтобы праздновать окончание учебного года. Когда педагог отвлеклась на приготовление плова, мальчик решил окунуться в воду и погиб.

В МЧС призывают жителей Прикамья не допускать детей к воде без присмотра. «Ребёнку необходимо объяснить, что купаться без взрослых категорически нельзя. А взрослым, отдыхая у воды, необходимо постоянно держать детей в зоне видимости. Думать, что будут слышны крики о помощи, если ребёнок начнёт тонуть, — огромная ошибка. Дети тонут молча...» — прокомментировали в министерстве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми 5 июня комиссия по делам несовершеннолетних провела первый в этом году рейд по патрулированию неорганизованных мест отдыха на открытых водоёмах. Были обнаружены пять детей без сопровождения взрослых. В отношении законных представителей несовершеннолетних в полиции зарегистрировали материалы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.