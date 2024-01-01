В Пермском крае утонул 15-летний мальчик Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

Архив ИД «Компаньон»

Днём 9 июня в Чайковском округе Прикамья произошёл несчастный случай на воде с несовершеннолетним, рассказали в МЧС.

В 5 км от с. Уральское около 13.30 при купании подросток нырнул в реку Пизь и обратно уже не вынырнул. Тело подростка пока не найдено. Поиски мальчика продолжаются.

В МЧС в очередной раз призвали жителей Прикамья не допускать детей к воде без присмотра. «Ребёнку необходимо объяснить, что купаться без взрослых категорически нельзя. А взрослым, отдыхая у воды, необходимо постоянно держать детей в зоне видимости. Думать, что будут слышны крики о помощи, если ребёнок начнёт тонуть, — огромная ошибка. Дети тонут молча...» — прокомментировали в министерстве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми 5 июня комиссия по делам несовершеннолетних провела первый в этом году рейд по патрулированию неорганизованных мест отдыха на открытых водоёмах. У большого и малого Андроновских прудов были обнаружены пять детей без сопровождения взрослых. В отношении законных представителей несовершеннолетних в отделе полиции №2 были зарегистрированы материалы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Также сигналы направлены по месту учёбы подростков для организации профилактической работы.

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