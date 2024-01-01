Родителей, отпустивших детей одних на пляжи Перми, привлекут к ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми комиссия по делам несовершеннолетних провела первый в этом году рейд по патрулированию неорганизованных мест отдыха на открытых водоёмах. С наступлением лета такие мероприятия будут проводиться не реже одного раза в неделю.

Так, в ходе рейда 5 июня у большого и малого Андроновских прудов были обнаружены пять детей без сопровождения взрослых. В отношении законных представителей несовершеннолетних в отделе полиции №2 были зарегистрированы материалы о ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Также сигналы направлены по месту учёбы подростков для организации профилактической работы.

Кроме того, в ходе рейдов были обследованы дикие пляжи у реки Мулянка в СНТ по ул. Оверятской, 20а/9 и по ш. Космонавтов, 244. Там несовершеннолетние не обнаружены.

Власти Перми напомнили, что нахождение несовершеннолетних у воды без сопровождения взрослых является поводом для привлечения последних к ответственности. Особенно опасно купаться на несанкционированных пляжах.

В Перми в этом году открывается четыре организованных места для отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива Сылвы в посёлке Новые Ляды. Их готовят к открытию с 15 июня.





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