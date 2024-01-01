В Кунгуре следователи проводят проверку по факту гибели подростка в реке
Мальчик решил искупаться в Сылве, не умея плавать
В Кунгурском округе следователи СУ СКР по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка в реке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным СК, днём 19 июня трое подростков убежали с территории детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории Кунгурского муниципального округа. Они пришли к Сылве, решив искупаться. В результате 14-летний мальчик утонул.
Сейчас следователи вместе с сотрудниками МЧС ищут тело погибшего, осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
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