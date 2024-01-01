В Прикамье нашли тело утонувшего в Сылве мальчика Он сбежал из лагеря с приятелями, чтобы искупаться Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю совместно с сотрудниками регионального МЧС обнаружили тело утонувшего в Сылве 14-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Сейчас там проводится осмотр. Вскоре будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мальчика. После проверки следователи примут процессуальное решение.

Как ранее писал «Новый компаньон», днём 19 июня трое подростков убежали с территории детского оздоровительного лагеря в Кунгурском муниципальном округе. Они пришли к Сылве, решив искупаться. В результате 14-летний мальчик утонул.

Накануне пресс-служба МЧС России также распространила сообщение, что происшествие случилось в пермской деревне Песчанка.

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