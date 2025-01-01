В Перми откроется новый грузинский ресторан «Хачапури да вино» Он будет находиться на месте «Старого Тбилиси» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми на ул. М. Горького, 58 в августе откроется новое заведение общепита «Хачапури да вино». Соответствующее объявление появилось на фасаде здания по этому адресу.

Судя по вывеске, общепит будет работать в формате кафе и винотеки.

Отметим, по этому же адресу находятся ещё два заведения с грузинской гастрономией: ресторан грузинской кухни «Сакартвело» и магазин грузинских вин «Марани».

Максим Артамонов

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае в Перми начал работать ресторан грузинской кухни «Кисмараули». Он расположен по ул. Луначарского, 97б, рядом с Центральным рынком — на месте ресторанного дома «Дунай».

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