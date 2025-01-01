Ресторан грузинской кухни «Кисмараули» откроется в Перми в мае Он займёт место ресторанного дома «Дунай» Поделиться Твитнуть

В мае в Перми начнёт работать ресторан грузинской кухни «Кисмараули», который откроется по адресу ул. Луначарского, 97б, рядом с центральным рынком.

«Колоритный дворик в центре города с открытой кухней, большой детской игровой, караоке и летней верандой. Целых семь залов для громких застолий, душевных вечеров и праздников!», — сообщается на странице в соцсетях заведения.

Посетителям будут предлагать шашлык, ароматные хинкали, горячие блюда, закуски по грузинским рецептам, фирменные наливки и вино, отмечают представители ресторана.

Напомним, «Кисмараули» — проект холдинга Lobanov Rest, известного в Перми грузинским рестораном «Аджика», семейным рестораном «Деликатес», лаундж-барами CHILL OUT и Opera, Liberty bar, а также рестораном «Деликатес», расположенным в Сочи.

Как ранее писал «Новый компаньон», ресторан «Дунай» прекратил свою деятельность в конце прошлого года. Он работал по адресу ул. Луначарского, 97б на протяжении почти десяти лет. Заведение закрылось в связи со сменой собственника здания. В прессе сообщалось о планах сноса строения и возведения на его месте «архитектурного ансамбля», который будет служить своего рода входной группой для въезжающего транспорта по ул. Попова на площадь Центрального рынка.

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