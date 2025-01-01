Алёна Бронникова В Пермском крае выбрали объекты культурного наследия для вовлечения в хозоборот Их планируется восстановить с помощью инвесторов Поделиться Твитнуть

«Усадьба купцов Чердынцевых. «Особняк П.Ф. Чердынцева» / фото: togeo.ru

В Пермском крае составлен перечень объектов культурного наследия (ОКН) для их восстановления с помощью бизнеса и дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. Об этом на пленарном заседании Ассоциации органов исполнительной власти ПФО 25 июня сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Мы максимально собрали перечень тех ОКН, которые мы рассчитываем вовлечь в хозяйственный оборот по льготной ставке, а, самое главное, сохранить это культурное наследие, которое нам дорого. Думаю, у нас всё получится. Уже сейчас наши инвесторы присматриваются к ОКН, которые потом будут либо ресторанами, либо отелями, либо офисами для строительных компаний и других инвесторов и промышленных партнёров», — сообщил глава региона.

В прошлом году президент России поручил федеральному правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ обеспечить разработку, утверждение и реализацию программы сохранения ОКН на период до 2045 года. В том числе, при участии АО «Дом.РФ» необходимо к 2030 году привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тыс. ОКН, дополнительно из федерального бюджета выделить на эти цели не менее 51 млрд. руб. В декабре для инвесторов запустили программу льготного кредитования на разработку проекта, восстановление и приспособление объектов к современному использованию.

На платформе «Дом.РФ» размещено 56 ОКН Пермского края, два из которых подготовлены к торгам, по ним объявлены конкурсы. Оба объекта — двухэтажные особняки 19 века, которые расположены в Чердыни. Ещё по трём объектам найдены инвесторы: здание школы, где учились семь Героев Советского Союза (Пермь, ул. Восстания, 55), больничный корпус (Чердынь, ул. Прокопьевская, 39) и водонапорная башня (Чердынь, ул. Юргановская, 92).

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