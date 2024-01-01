Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В историческом здании в Чердыни может открыться гостиница В столице Перми Великой продаётся водонапорная башня Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

В здании земской больницы в Чердыни планируется открытие отеля на 75 мест. Информацией об этом поделилась глава Чердынского городского округа Анна Батагова на круглом столе, посвящённом развитию культурной среды в Пермском крае, организованном Издательским домом «КоммерсантЪ-Прикамье».

Речь идёт о знаменитом объекте культурного наследия: земская больница — не только интересный архитектурный и средовой объект, но ещё и легендарное место, связанное с пребыванием в ссылке Осипа Мандельштама, который в 1934 году находился в этой больнице и в состоянии беспамятства пытался выброситься из окна своей палаты. Палата находилась на втором этаже, и поэт лишь повредил при падении руку.

В 2022 году здание было продано инвестору, который намеревается открыть в нём гостиницу на 75 мест до самых требовательных туристов. Планируется двухместное размещение в номерах «стандарт», «люкс» и «премиум», а также кафе на 50 мест в парковой зоне. Будущие отельеры уже организовали в здании выставку, посвящённую Мандельштаму.

Кроме того, Анна Батагова анонсировала создание апартаментов в другом историческом здании Чердыни — особняке купца Алина. Здесь планируется воссоздание исторических интерьеров и организация гостевого дома на 25 мест.

В другом купеческом особняке — доме купца Зырянова — планируется открытие первой в Чердыни кофейни.

По словам главы городского округа, Чердынь в туристический сезон испытывает большой недостаток мест размещения и заведений общепита. Сейчас администрация округа активно пропагандирует покупку инвесторами исторических зданий: в 2022-23 годах было продано семь объектов культурного наследия, в этом году продаются ещё два. По словам Анны Батаговой, один из этих объектов — знаменитая 125-летняя водонапорная башня. Уже есть желающий её приобрести, но его имя глава округа пока не назвала.

Все объекты культурного наследия продаются с обременениями и охранными обязательствами. В договоре оговаривается срок открытия бизнеса в историческом здании — семь лет с момента продажи. Именно в эти сроки стоит ожидать открытия новых гостиниц и кафе.

Всего на территории Чердынского округа находится 116 объектов культурного наследия, в том числе три объекта федерального значения. 83 объекта всё ещё находятся в собственности муниципалитета.

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