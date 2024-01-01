Алёна Бронникова Мэрия Перми продала объект культурного наследия за 1 рубль Здание школы в Мотовилихе неоднократно пытались сдать в аренду Поделиться Твитнуть

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Департамент имущественных отношений администрации Перми подвёл итоги электронного аукциона по продаже здания школы в Мотовилихинском районе, признанной объектом культурного наследия. Информация опубликована на торговой площадке мэрии.

Площадь трёхэтажного отдельно стоящего нежилого здания по ул. Восстания, 55 составляет 1,8 тыс. кв. м. Объект расположен на земельном участке площадью 2,5 тыс. кв. м, вид разрешённого использования которого — под здания школы и котельной. Согласно протоколу, владельцем актива стал индивидуальный предприниматель Вадим Кобяков. Он приобрёл здание по начальной цене — за 1 руб.

На участие в конкурсе поступила всего одна заявка. С подавшим её предпринимателем будет заключён договор купли-продажи.

Ранее власти неоднократно пытались сдать здание в аренду, но на конкурсные процедуры не было подано ни одной заявки. В 2022 году власти Перми сообщили о планах приватизации объекта.

Здание школы было построено в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас ПАО «Мотовилихинские заводы»). Архитектор — Александр Билёв. В 1935 году был надстроен третий этаж.

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