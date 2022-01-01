Мария Сыропятова В Перми вновь не состоялся аукцион на аренду здания школы — объекта культурного наследия На конкурсную процедуру не было подано ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Ул. Восстания, 55

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Аукцион на аренду здания школы в Мотовилихе по ул. Восстания, 55 вновь признан несостоявшимся. В протоколе указывается, что не было подано ни одной заявки.

Нежилое здание площадью в 1,8 тыс. кв. м на земельном участке в 2,5 тыс. кв. м пытались сдать в аренду на 25 лет.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. При этом существенными условиями аукциона является проведение капитального ремонта здания и восстановления коммуникаций до конца 2022 года.

Здание школы было построено в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас ПАО «Мотовилихинские заводы»). Архитектор — Александр Билёв. В 1935 году был надстроен третий этаж.

Стоимость аренды — 1,8 тыс. руб. в год.

Напомним, ранее администрация Перми уже пыталась сдать в аренду это здание. Однако участники рынка считают, что сроки, установленные для приведения здания в нормативное состояние, нереальны.

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