Пермь занимает четвёртое место в России по числу заключённых договоров о КРТ Вопросы земельно-имущественной сферы обсудили на заседании Ассоциации ПФО Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми 25 июня состоялось заседание Ассоциации органов исполнительной власти Приволжского федерального округа в области имущественных и земельных отношений. Участие приняли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и молодые специалисты.

В рамках мероприятия спикеры обсудили основные вопросы развития территорий, повышения эффективности использования земельных и имущественных ресурсов, решение актуальных проблем, повышение качества жизни населения и привлечение инвестиций в регионы. Помимо пленарного заседания, были организованы секции по вопросам государственной кадастровой оценки и реализации механизма комплексного развития территории (КРТ), а также площадка для студентов профильных направлений пермских вузов.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом, в котором отметил, что в рамках мероприятия будут выработаны предложения и решения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

На пленарном заседании обсуждалось исполнение субъектами поручения президента РФ Владимира Путина по наполнению сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин представил доклад о вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения, инвентаризации и вовлечении неиспользуемых участков, а также обратил внимание, что земельный налог является одним из важнейших источников поступлений в бюджет.

Руководитель по параметрам развития территории подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» института развития «Дом.РФ» Анна Должанская рассказала о вовлечении находящихся в федеральной собственности земельных участков и имущественных комплексов через «Дом.РФ».

«В городской среде нет второстепенных вопросов, они все важны, каждый квадратный метр. Для целостности города, чтобы город был комфортным, нужно понимать, что будет с каждым пустырём и с каждым недостроем», — отметил Дмитрий Махонин, рассказывая о вовлечении таких участков в Перми.

Директор Департамента КРТ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич представила данные по реализации механизма КРТ и нововведения в законодательстве, касающихся данной отрасли. По её словам, в целом в России сейчас реализуется около 1,5 тыс. проектов КРТ, из которых 1 тыс. с градостроительным потенциалом 160 млн кв. м находятся в активной реализации. Из них 20% приходится на регионы ПФО — около 200 территорий, 31 территория в Пермском крае.

«Механизм КРТ нам позволяет временные лаги неблагоприятные пережить, не останавливая ни документарно, ни подготовительно проекты по развитию городской среды и жилищное строительство. Земля — этот тот ресурс, который должен отражаться в реализации строительных проектов в части создания социальной инфраструктуры», — прокомментировал губернатор Пркиамья.

На заседании секции о реализации КРТ министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова рассказала о развитии механизма в Перми. Она обратила внимание, что в регион заходят федеральные застройщики, которые приступили к осуществлению масштабных проектов с созданием объектов социнфраструктуры и обустройством рекреационных пространств.

«На территорию Перми всё больше заходит федеральных застройщиков, что создаёт здоровую конкуренцию в части создания жилых массивов. Город привлекает инвесторов и застройщиков из других регионов, каждый старается создать свой проект уникальным», — подчеркнула министр.

Один из крупных ЖК возводится на площадке бывшего лакокрасочного завода в Индустриальном районе Перми региональным девелопером «Орсо групп». Директор компании, депутат Пермской городской думы Михаил Бесфамильный поделился с участниками опытом реализации проекта КРТ. Он отметил, что темпы продаж в домах, запланированных в рамках КРТ, выше, чем в домах точечной застройки, поскольку ключевым фактором выбора жилья для многих покупателей является инфраструктура. По его словам, Пермь занимает четвёртое место в России по доле проектов КРТ в общем портфеле.

Представители федеральных органов власти высоко оценили реализацию проектов КРТ в Пермском крае. Они отметили, что регион демонстрирует устойчивый ввод жилья в эксплуатацию и последовательное применение различных инструментов государственной поддержки.

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