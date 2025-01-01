Минстрой РФ оценил реализацию КРТ в Пермском крае В Пермь прибыла возглавляющая департамент комплексного развития территорий министерства Мария Синичич Поделиться Твитнуть

фото: Минимущества Пермского края

Мария Синичич, возглавляющая департамент комплексного развития территорий в Минстрое РФ, посетила Пермский край с деловой поездкой. В сопровождении Ларисы Ведерниковой, министра по управлению имуществом и градостроительству края, и Артёма Габдрахманова, министра строительства региона, она ознакомилась с территориями, где реализуются проекты КРТ.

Как сообщили в минимущества региона, в заключение визита Синичич подчеркнула, что Пермский край занимает лидирующие позиции в сфере комплексного развития территорий. Она отметила, что Прикамье одним из первых успешно реализовало проект КРТ ИЖС, демонстрирует устойчивый ввод жилья в эксплуатацию и последовательно применяет различные инструменты государственной поддержки.

Напомним, в Пермском крае заключено 27 договоров комплексного развития территорий (КРТ). По ним планируется ввести более 2,5 млн кв. м нового жилья и более 30 социальных объектов. Минимущества Пермского края прорабатывает ещё 30 проектов КРТ с общим градостроительным потенциалом более 2,6 млн кв. м.

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