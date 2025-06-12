Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появились баннеры Дягилевского фестиваля Автором фестивальной айдентики этого года стал дизайнер из Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Дягилевского фестиваля

Пермь украсили рекламные баннеры Дягилевского фестиваля, который откроется завтра, 13 июня, и продлится до 22 июня.

Визуальный стиль фестиваля меняется каждый год. В этом году айдентика выдержана в серо-белой гамме, в качестве иллюстраций к событиям — загадочные силуэты и переплетения линий, в которых человек с фантазией сможет угадать танец, хор, музыкантов. Кажется, впервые в качестве визуального идентификатора не используются портреты Сергея Дягилева.

Дмитрий Пряхин. Фото: пресс-служба Дягилевского фестиваля

Как сообщает пресс-служба фестиваля, автор фестивального имиджа этого года — Дмитрий Пряхин, фотограф и режиссёр из Санкт-Петербурга. Основная сфера его творчества — чёрно-белое фото на стыке портрета и репортажа, в котором художник стремится передать не внешнюю красоту героя, а его внутреннюю эмоциональность.

Как уже сообщалось, в этом году есть и изменения в программе фестиваля: впервые пройдёт экспериментальная программа «Горизонты Д» (16+). Афиша «Нового компаньона» подготовила подборку фестивальных событий, на которые ещё можно купить билеты.





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