Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилев на горизонте В программе Дягилевского фестиваля впервые заявлена экспериментальная программа «Горизонты Д» Поделиться Твитнуть

Гюнай Мусаева

Считаные дни остались до открытия Дягилевского фестиваля. На основные события билеты уже не достать, зато, судя по всему, не возникнет больших проблем с проникновением на события новой экспериментальной программы «Горизонты Д».

«Горизонты Д» — реализация давней задумки Теодора Курентзиса, который стремится сделать фестиваль точкой притяжения молодых талантов. Эта цель отличается от целей образовательной программы, которая работает ради профессионального совершенствования студентов творческих специальностей. В новом проекте образование не главное — участники могут быть и «самородками». Проект позиционируется как оммаж «Миру искусства» — товариществу художников, сложившемуся вокруг одноимённого журнала, редактором которого был Сергей Дягилев.

В качестве куратора «Горизонтов Д» этого года был приглашён Александр Шумилин, основатель театральной компании «НМХТ» (бывший «немхат»). Сфера его интересов — театр за пределами театра, синтез театра и жизни, сайт-специфик-проекты, освоение нетеатральных пространств средствами пластики, музыки и импровизационных практик. В этом ключе и решена программа «Горизонты Д», к которой Шумилин привлёк единомышленников — молодых творческих людей со схожими интересами — из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана.

В программе этого года заявлено семь событий. Спектакли состоятся не только по соседству с фестивальными площадками — в Старокирпичном переулке, в «Аптеке Бартминского», в Дягилевской гимназии, — но и в неожиданных локациях вроде планетария.

Перформанс «Самый одинокий человек на земле» (16+) основан на истории жизни Вячеслава Короткого, полярника, метеоролога и, возможно, самого одинокого человека на планете. Действие строится на звуках и свете в шестикомнатной «квартире», где предметы интерьера выстраивают драматургию и наводят на размышления об одной из главных проблем нашего времени — одиночестве. Авторы перформанса — сам Александр Шумилин и композитор Андрей Платонов.

«Зву́ры» (16+) — спектакль в популярном формате «бродилки», исследование городской среды через звук в поиске присутствия коми-пермяков в пространстве Перми. Коми-пермяцкая тема в творчестве Александра Шумилина возникла не в связи с юбилеем национальной территории: он давно занимается коми-пермяцкой идентичностью и поставил на эту тему несколько спектаклей; так, в одном из его перформансов участники станцевали… коми-пермяцкий алфавит.

Ещё один спектакль на эту тему — многим уже известный лирический перформанс «Улетают птицы» (16+) по мотивам дневников жительницы Коми-Пермяцкого округа, найденных компанией «немхат» в одной из экспедиций. Перформанс с участием популярной исполнительницы коми-пермяцких песен Даши Калиной будет представлен в ботаническом саду ПГНИУ в доработанном виде.

Ещё один акустический перформанс — спектакль звуков на реке «Вокруг эхо» (16+) — будет разыгрываться на «Экоходе» во время полуночной речной прогулки по Каме. Основа драматургии — современная поэзия и авторская музыка, преобразованные системой разно­образных ревербераций.

Перформанс «Шестеро чувствуют шесть раз» (16+) основан на художественной импровизации (шестеро художников будут создавать произведения искусства с помощью разных техник и медиумов) и на партиципаторности: зрителям, похоже, придётся участвовать в процессе творчества. Этот спектакль создаёт Дарина Чиркова, постоянный соратник Александра Шумилина.

К участию в действии пригласит зрителей и известный хореограф из Новосибирска Анна Хирина, автор перформанса «Танцуй, как человек, которого ты любишь больше всего на свете» (16+). Финалом концептуального балета станет тихий ночной рейв для всех, кто придёт на спектакль.

Ещё одно танцевальное событие — «Чёрный квадрат» (16+) в Пермском планетарии — перформанс генеративной графики. Специальные устройства генерируют графические образы на основе движений импровизационного танца перформеров.

Каждый перформанс будет сыгран несколько раз. Билеты на события программы, прямо скажем, не самые дешёвые, зато они пока есть почти на все даты. Быстрее прочих разбирают билеты на «Экоход», но и их ещё не поздно купить.

По замыслу организаторов фестиваля, «Горизонты Д» станут постоянным спутником Дягилевского фестиваля, но кураторы каждый год будут меняться.

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