Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День города — официальный и параллельный; Теодор Курентзис — на сцене и на экране Афиша длинных выходных 12–15 июня Поделиться Твитнуть

Пространство «Тут» открывает первый уличный проект — «Знаки внимания». Подростки 12-16 лет под руководством команды художников «УХ» исследовали район вокруг Пермской арт-резиденции и задокументировали свои находки в виде знаков из металла на заборе. Во время лаборатории авторы-подростки искали уникальные детали Слудской горки из разных времён, подмечали смешные и необычные объекты. Результатом исследования стали знаки-пиктограммы обнаруженных артефактов, которые затем сварили из металла и внедрили в забор рядом с арт-резиденцией. Выставка будет дополнена путеводителем по Слудской горке, который создали авторы. На нём будет отмечено реальное расположение всех объектов с игровыми заданиями от художников.

С 12:00 перед Театром-Театром начнется концертная программа, частью которой станет фестиваль «Блогеры России» с участием Константина Жукова, известного под псевдонимом Gazan, музыкального дуэта RASA, Дана Подлецкого и участников творческого объединения тиктокеров Hype House Аслана Шукаша, Сони Sleepy и Кати Голышевой. Хедлайнером станет Ольга Бузова. Также состоится флешмоб «Воздушная красота», участники которого создадут огромный российский флаг из ленточек и запустят в небо.

На площади перед Законодательным собранием с 12:00 откроется гастрономическая ярмарка «59 блюд». Будут представлены деликатесы от прикамских фермеров и шеф-поваров. Ведущие кулинары приготовят на пермской Царь-сковороде гречневую кашу с тушёнкой для всех желающих. Пройдет конкурс и мастер-класс по приготовлению пиццы от шефа-пиццайоло Аркадия Грицевского. В развлекательной программе — выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, игры и шоу-программа для детей, танцевальный флешмоб и розыгрыш призов, а также турнир по силовому экстриму с участием восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

С 12:30 до 22:00 в центральном квартале эспланады пройдет праздничная программа с участием детских и подростковых коллективов, солистов Пермской филармонии и участников Российского союза боевых искусств.

На набережной Камы запланирована праздничная программа с 12:00 до 20:00. Семиминутный салют запустят с территории городского пляжа в 23:30.

Программа пройдёт на двух площадках. На главной сцене запланированы концерт (12:00), мокрое побоище (16:00) и выступление кавер-группы «Rocky 2» (17:00). Детская сцена расположится в ротонде: там в 12:00 будут читать сказки для самых маленьких, в 13:00 начнётся спектакль «Моя Россия», в 14:00 — танцы, в 15:00 — спектакль «Ёжик и Медвежонок». Обещан розыгрыш призов. Главный приз — телевизор.

К Дню города команда ЦГК подготовила проект «Кама — она, моя». 30 художников под кураторством Любы Шмыковой провели несколько часов, отвечая на вопросы о Каме, делали быстрые зарисовки, обсуждали, придумывали и очень быстро создавали новые образы. Результатом стала выставка — небольшое исследование о том, как можно говорить о чём-то общем разными языками, но в одном формате. Здесь нет серьёзных работ, но есть наброски, которые в будущем могут стать работами.

Пермская художница Надя Сорокина распишет зеркала ЦГК локальными сюжетами, а Кристина Рожкова, Лена Рэмбо и Вера Плехова устроят хэппенинг: откроют двери своей розовой чил-зоны с продажей постеров и девчачьих худуслуг «в эстетике школьниц на каникулах, которые томятся от безделья и вышли на улицу поторговать браслетиками и всяким хламом». Обещаны гадания, тату фломастером, уникальный авторский маникюр, атмосфера томления от летней скуки, девичьих сплетен и склок, детских капризов и взрослых желаний, солнечного удара и липкого тела, жвачки в волосах, энциклопедии для девочек, тестов «Кто ты из «Ранеток»?» и грязи на пальцах после копания червей.

В программе — встречи с известными путешественниками: Абдугали Абдуали, Ильёй Барминым, командой «Арктик Трофи», Русланом Шарафуллиным, Сергеем Лысенко, Евгением Шаталовым, Александром Белкиным и другими; экскурсии пешеходные и автомобильные, музыкальные программы с участием этно-фьюжн музыканта и мультиинструменталиста Александра Бормотова, коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан», панк-рок-синти-поп-группы «Пионеры дальнего космоса» и других музыкантов, мастер-классы по стрельбе из лука, гонки радиоуправляемых машинок и множество других активностей. Большая программа посвящены коми-пермяцкой культуре и этнографии, а также легендам о чуди. Будет работать специальная детская зона с анимационными программами. В стоимость билета входят совместные ужины всех гостей фестиваля.

РУТС (Russian Urban Trail Series) — это серия культурных забегов в России, объединяющих спорт, культуру и туризм в одном событии: бег по городскому ландшафту, через общественные пространства и даже через здания. Это настоящий забег со стартовым номером и коллекционной медалью на финише, но здесь нет гонки на время — только удовольствие от бега и знакомства с городом и людьми вокруг. Каждый забег — это уникальный маршрут, который проходит через интересные места — музеи, галереи, театры, парки и даже сквозь здания и общественные пространства вместе с авторским аудиогидом по маршруту. Забеги проводятся на дистанции 5 км и 10 км. Во время РУТС — 2025 участники забегут в здания: вокзала Пермь-1, ТЮЗа, дома-музея Дягилева, «Конфектории» на эспланаде, ТРЦ «iMall Эспланада», Театра-Театра, музея ПЕРММ.

Рейс-аудиопроменад о жизни великого импресарио Сергея Дягилева на теплоходе «Ягошиха» от частной филармонии «Триумф» и судоходной компании «Водоходъ». В юности Серёжа Дягилев мечтал стать пианистом или известным композитором, но судьба распорядилась по-другому. Бывший провинциальный мальчик Серёжа перевернёт мир балета, сделает первые выставки-блокбастеры, создаст знаменитый журнал об искусстве, а его «Русские сезоны» повлияют на европейскую моду больше, чем творчество любого другого деятеля. Дягилев называл себя бездарностью и шарлатаном, а другие восхищённо называли его «дьяволом во плоти», «священным монстром», «русским принцем». Он имел непомерное эго и говорил о себе так: «Я ничего не делаю, но я незаменим». Участники проекта: актёр Пётр Попович, музыканты Кристина Рассадникова и Елисей Кротов, певица Наталья Кириллова.

На большинство событий главного музыкального фестиваля Перми билетов давно нет, но есть некоторые замечательные проекты, на которые ещё можно попасть.

«Стыд» (18 +) — премьера танцевальной труппы musicAeternaDance. В главной роли суперзвезда российского балета, прима-балерина Дарья Павленко. 18 июня в 19:00 в Театре-Театре. Билеты: 4000 — 7000 руб.

«Макбет в чужой земле» (18 +) — мистический перформанс Софии Хилл, адаптация трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» с использованием оригинальных киносцен. Человек, природа и эхо зла — темы нового перформанса ведущей актрисы театра «Аттис» в Дельфах (Греция). 19 июня в 23:30, Дом музыки на Заводе Шпагина. Билеты: 2000 — 7000 руб.

«Трёхгрошовая опера» (16 +) — знаменитая опера Курта Вайля в постановке Нины Воробьёвой. 19 и 20 июня, 19:00, ДК им. Солдатова. Билеты: 5000 — 7000 руб.

«Прибытие корабля» (16 +) — музыкальное шоу перкуссиониста Петра Главатских и индийской киноактрисы Шрии Саран, которая будет исполнять индийские танцы традиции катхак, в то время как инструменталисты будут миксовать классические европейские струнные и перкуссию с индийскими национальными инструментами — табла, ситаром и духовыми. 16 июня, 23:00, Большой зал филармонии. Билеты: 500 — 5000 руб.

Концерт Московского ансамбля современной музыки (12 +) с произведениями Жоржа Апергиса, Джорджа Крама и Фредерика Ржевски. 17 июня, 21:00, Органный зал филармонии. Билеты: 2500 — 4000 руб.

В программе Дягилевского фестиваля впервые заявлена экспериментальная молодёжная творческая программа «Горизонты Д». Её события пройдут в неожиданных локациях вроде планетария, аптеки Бартминского, ботанического сада ПГНИУ или «Экохода» на Каме. Среди форматов — звуковые инсталляции, поэтические перформансы, «бродилки», концептуальный балет. Некоторые проекты связаны с коми-пермяцким языком и культурой, в некоторых потребуется участие зрителей. В программе участвуют молодые художники из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана. Куратор программы Александр Шумилин.

Каждый клубный день будет начинаться в 12:00 с «Распева» (12+). Артисты хора musicAeterna приглашают всех желающих петь хором. Днём — в 14:00 или 15:00 — в фестивальном клубе запланированы творческие встречи с участниками фестиваля. Пройдут встречи с режиссёром Дмитрием Волкостреловым, главным хормейстером musicAeterna Виталием Полонским, балериной Дарьей Павленко и другими выдающимися творческими людьми. В программе кинопросмотров — «Человеческий голос» Дмитрия Волкострелова (16+), «Персона» Ингмара Бергмана (16+), документальный фильм «Галантные Индии» (18+) о знаменитой постановке режиссёра Клемана Кожитора и хореографа Бинту Дембеле и много других фильмов и видеоверсий знаменитых спектаклей.

Концертная программа фестивального клуба включает в себя одноактную оперу Георгия Фёдорова «Как дела у мамы в Кукушкино?» (18+) в постановке Фёдора Федотова; вокально-фортепианный вечер «В гостях у княгини Эдмон де Полиньяк» (12+), где в исполнении сопрано Дианы Носыревой и пианиста Кирилла Павлова прозвучат сочинения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка; концерт (12+) из произведений Кайи Саариахо, Джорджа Крама и Бернхарда Ланга, написанных по мотивам классической музыки; музыкально-поэтический перформанс Александры Листопадовой по мотивам творчества Марины Цветаевой «Орфей: между молчанием и речью» (18+) и другие камерные программы.

Теодор Курентзис превращает классические концерты в события, о которых говорят даже те, кто предпочитает совсем другую музыку. Его оркестр musicAeterna играет Моцарта так, будто вы слышите эту музыку впервые. Зальцбургский фестиваль не привык удивляться, но в 2017 году случилось то, что музыкальная пресса назвала феноменом. Реквием Моцарта — произведение, которое исполняли тысячи раз по всему миру. Казалось бы, что тут можно сделать нового? Курентзис и musicAeterna доказали: очень многое. Их интерпретация заставила зальцбургскую публику — искушённую, повидавшую всё — замереть от восторга. Дебют Курентзиса в Зальцбурге 2017 года — это больше, чем просто концерт. Это доказательство того, что классическая музыка может быть живой, современной, захватывающей.

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