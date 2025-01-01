Алёна Бронникова Стоимость грузинского ресторана в Перми снизилась на 13 млн рублей В апреле 2024 года «Сакартвело» продавался за 75 млн Поделиться Твитнуть

Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» по ул. Монастырской, 12а в Перми продаётся за 62 млн руб. Это на 13 млн ниже, чем в апреле прошлого года. Тогда собственник предлагал приобрести готовый бизнес за 75 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Общая площадь выставленного на продажу помещения составляет 290,6 кв. м. Вместительность ресторана — до 110 посадочных мест. Автор публикации отмечает, что заведение расположено на данной площадке 10 лет, заключён договор субаренды. Мебель и оборудование остаются новым владельцам.

В начале марта 2023 года ресторан предлагали приобрести за 5 млн руб. СМИ сообщали, что продажей занимался не собственник, который находился за рубежом, а его уполномоченный. В апреле на сайте объявлений появилась информация о продаже бизнеса за 75 млн. В данный момент в Перми работают два ресторана «Сакартвело»: по ул. Монастырской, 12а и ул. Горького, 58а.

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