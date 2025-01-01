Убившая своего сына и возившая в чемодане труп пермячка не смогла обжаловать приговор Суд в Нижнем Новгороде отказался удовлетворить апелляцию Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 10 июня рассмотрел жалобу, поступившую от пермячки Ирины Шатовой и её адвоката. Они пытались оспорить обвинительный приговор в виде 18 лет лишения свободы. Ранее женщину осудили за убийство своего девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане рядом с мусоркой в центре Перми.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе суда, апелляционная жалоба Шатовой оставлена без удовлетворения, а приговор — без изменения.

Напомним, апелляцию на вынесенный приговор Шатова подала в марте. Ранее следствие и суд установили, что летом 2024 года женщина в своей квартире лишила жизни сына, а затем поместила тело в чемодан и вывезла на мусорку. Адвокат Шатовой не согласился с приговором, посчитав, что суд не в полной мере учёл обстоятельства, в которых оказалась его подзащитная, а именно: давление и угрозы из-за долга в 50 млн руб., возникшего в результате неудачной торговли.

Шатова заявляла следствию о намерении совершить суицид, но не могла оставить сына одного из-за сильной привязанности. Попытка самоубийства не удалась, и она была задержана. Позже женщина признала вину и раскаялась.

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