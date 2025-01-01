В Перми вынесли приговор Ирине Шатовой, убившей своего 9-летнего сына Пермячку осудили на 18 лет колонии Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском краевом суде 18 марта вынесли приговор 34-летней пермячке Ирине Шатовой, которую обвиняли в убийстве девятилетнего сына. Её осудили на 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

При этом государственный обвинитель требовал для Шатовой 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат Шатовой просил суд смягчить наказание, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение и долгосрочную депрессию, которые, как считает защитник, и привели к трагедии.

В последнем слове Шатова признала свою вину и сказала, что сломалась под бременем обстоятельств: финансовых проблем, давления со стороны клиентов, ухода бывшего мужа, который она восприняла как бегство от проблем, предательства любимого человека и проблем со здоровьем. Женщина сказала, что сожалеет о том, что не обратилась за помощью к родителям.

Кроме того, она заявила о своих планах подать в суд на СМИ за клевету и искажение информации.

Максим Артамонов

Как ранее писал «Новый компаньон», резонансное убийство случилось в июне 2024 года. Во дворе дома в Перми двое бездомных обнаружили тело девятилетнего мальчика, которое лежало в большом чемодане на мусорке. На теле убитого было множество ножевых ранений и следы удушения. По подозрению в убийстве правоохранители задержали мать ребёнка, Ирину Шатову, которая, как было установлено по записям камер видеонаблюдения, вывезла чемодан с телом на мусорную площадку. Позже сама задержанная дала признательные показания.

«Новый компаньон» подробно освещал судебный процесс по этому делу. Материал с первого заседания суда можно прочитать по ссылке.

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