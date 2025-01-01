«У них была такая привязанность друг к другу...» В Перми проходит суд по делу Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве сына Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пермячки Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве 9-летнего сына летом прошлого года. Первое заседание состоялось 18 февраля. На нём Шатовой зачитали обвинение и начали допрос свидетелей по делу, которое ведёт судья Иван Кротов. О том, как проходил судебный процесс и какие подробности жуткого убийства прозвучали в зале суда, — в материале «Нового компаньона».

Ещё перед началом процесса в коридоре на третьем этаже, где должно было рассматриваться дело, собралось много представителей СМИ, в том числе федеральных. Сначала в зал суда пустили адвоката Шатовой, а также родственников обвиняемой: её отца Валерия Демидова и бывшую свекровь Любовь Шатову, бабушку убитого мальчика.

Максим Артамонов

Отец Шатовой, бывший военный, попросил приобщить к делу четыре характеристики дочери, которые дали её крёстный и давние друзья семьи.

В качестве гособвинителя на процесс приехал прокурор Прикамья Павел Бухтояров. Вместе с ним была Светлана Плотникова, старший прокурор отдела государственных обвинителей.

Максим Артамонов

Когда Бухтояров стал зачитывать обвинительное заключение, свекровь Шатовой разрыдалась. Лишь слова прокурора, описывающие жуткие детали убийства, заглушали её плачь. В обвинительном заключении говорилось, что Шатова совершила преступление вечером 11 июля 2024 года в квартире одного из домов по ул. Юрша. Для этого она взяла кабель для зарядки мобильного телефона и накинула его на шею ребёнка, после чего начала душить мальчика до тех пор, пока он не перестал сопротивляться. Не понимая, что сын уже мёртв, она взяла нож и нанесла ему дополнительно не менее 36 ударов ножом в область шеи и груди.

После того как прокурор закончил оглашение, судья попросил Шатову встать и ответить: согласна ли он с предъявленным обвинением. Подсудимая согласилась.

Пришла очередь допроса Любови Шатовой, но когда женщина встала, чтобы ответить на вопросы, судья, видя её состояние, объявил небольшой перерыв.

Максим Артамонов

В коридоре отец обвиняемой дал первые комментарии СМИ. Выяснилось, что они с женой узнали о трагедии случайно, когда были на даче. Супруга Валерия увидела новостной сюжет, после чего у родителей случился настоящий шок. Они сразу поехали в Пермь.

Там же отец Шатовой рассказал, что его дочь не хотела оставлять им ребёнка, «потому что он тяжёлый, не смог бы с нами жить». Позднее на допросе мать обвиняемой подробнее рассказала о характере внука.

«Никого ему не надо было, только с ней (мамой — прим. ред.) хотел быть», — сказал дедушка убитого мальчика.

В то же время мужчина заявил, что, несмотря на эту трагедию, он относится к дочери так же, как и раньше: «Отношения как были, так и есть. Отказаться от неё, что ли? Вы что, смеётесь?».

По его словам, если бы дочь сказала родителям о финансовых проблемах, то их можно было бы решить в один день.

Показания бывшей свекрови

Из допроса бывшей свекрови обвиняемой выяснилось, что она виделась с внуком в конце июня прошлого года, как раз незадолго до убийства. Вместе с бабушкой мальчик выбирал подарок ко дню рождения, а буквально за два дня до его убийства Любовь Шатова планировала забрать внука в гости.

В день убийства, 11 июля, пенсионерка узнала, что Ирина с ребёнком пропали. Свекровь тоже находилась на даче, а потом приехала в Пермь.

По словам женщины, мальчик очень любил свою маму и был к ней привязан. Любовь Шатова и жена её сына были в нормальных отношениях между собой, но они не были близкими.

На суде Любовь Шатова сказала, что «Ирина приезжала в гости на дорогих машинах, а в соцсетях часто публиковала видео из фитнес-клуба». В связи с этим никто не подозревал о её финансовых проблемах. В то же время пенсионерка заявила, что инициатором развода его сына и Ирины была она. Между тем впоследствии на суде прозвучит другая версия, согласно которой отец ребёнка предложил супруге развестись, но она долгое время пыталась сохранить брак.

Пока достоверно установлено лишь то, что Сергей уехал в США за три месяца до гибели своего сына. Сам ребёнок отказывался разговаривать с отцом.

Больше всего на допросе отвечала мама обвиняемой, Галина Давыдова. Женщина рассказала, что в первое время, когда Ирина и Сергей поженились, у них были очень хорошие отношения, но после рождения ребёнка Галина стала замечать какое-то охлаждение: муж перестал дарить Ирине цветы, стал часто встречаться с друзьями и мог прогулять всю ночь. Он ходил на дискотеки, пока Ирина оставалась дома с сыном.

Максим Артамонов

«В 2021 году у Серёжи умирает папа. И с этого момента Серёжа раскис. Он перестал работать, ушёл с неё. Я как-то у Иришы спросила: надо же платить за трёхкомнатную квартиру. То есть пошли долги. Они решили квартиру продать. Продали, с банками рассчитались. С того момента переехали к нам, потому что сначала хотели снимать жильё, но я сказала: какой в этом смысл. Мы уезжаем в Сочи на зиму, ну и живите в нашей квартире. В 2021 году мы уехали в Сочи, жили там полгода. Приезжали домой уже на лето, на дачу. То есть квартира была полностью в их распоряжении», — вспоминает Галина Давыдова.

После развода Сергей приезжал посидеть с ребёнком с утра до вечера, так как Ирина уезжала на работу. За то, что бывший муж сидит с мальчиком, она платила ему по 70 тыс. руб. в месяц, сказал журналистам отец Шатовой.

«Я должна вернуть деньги, я обязана»

Однажды в разговоре с дочерью Галина услышала из уст Ирины: «Я должна вернуть деньги, я обязана. Я поступаю честно». Тогда женщина не придала этому особенного значения, потому что знала, что её дочь честный человек. Как оказалось, за этой фразой был не один смысл, а несколько.

«В июне прошлого года мы также приехали домой (в квартиру на ул. Юрша — ред.) с Лёвой посидеть, и я увидела расписку у Ирины на столе. Она была Серёжина, от 25 февраля 2024 года. Он взял 10 млн руб. под 10% на 12 месяцев. Меня тогда очень возмутило это: зачем он накануне отъезда взял такую сумму. Мне это было непонятно. Я никогда не совалась в денежные дела Ирины. Но кто дал неработающему человеку такую сумму и под такие проценты? Он откуда планировал их платить?» — задалась вопросами пенсионерка.

Заимодавцем по этой расписке выступил некий Егор, проживающий на Парковом. Его фамилию Галина вспомнить не смогла. Этот эпизод не давал ей покоя, но она решила не лезть в финансовые дела дочери: в семье это было не принято, хотя отношения были доверительными.

Позднее, когда Ирина Шатова была уже под арестом, во время встречи с родителями она сказала, что её под угрозами заставили подписать эту расписку на себя.

«Мы приехали из Сочи 28 марта 2024 года. Сергея уже не было, он улетел. Он нигде не работал, а отдыхать очень любил. В феврале он уехал в Таиланд, Лёву взял с собой. Часто уезжал отдыхать. А Ирина в это время была в Перми, работала», — добавила Галина.

На суде родители Шатовой неоднократно говорили о том, что для них произошедшее стало шоком, потому что никаких видимых причин предстоящей трагедии они не замечали.

Галина и Валерий приехали с дачи 12 июля, зашли в квартиру вместе с сыном Алексеем, предварительно созвонившись с ним. Дома они обнаружили беспорядок, раскиданные вещи, а на диване были следы крови: «Не могли понять, то ли воры залезли, то ли ещё что, поэтому тут же позвонили в дежурную часть ОВД».

Возможные мотивы убийства

Вероятнее всего, всё возникло из-за того, что Ирина Шатова, занимаясь своим бизнесом и финансовыми операциями, где-то потерпела провал, потеряла очень много денег, не могла восстановиться, вследствие чего получала угрозы, предположил отец обвиняемой. Он же добавил: «Звонки были ей со стороны лиц, которые давали ей в доверительное управление для работы денежные средства».

— Зачем нужно было убивать сына? Не знаете? — спросил адвокат Шатовой её мать во время судебного заседания.

— У них была такая привязанность друг к другу... Он без мамы никуда. Даже в туалет не мог сходить без мамы. Если мы приезжали и сидели с ним, то он через каждые 10 минут прибегал и спрашивал. Мама позвонила, будет через 15 минут, он смотрит на часы, когда она придёт. У нас есть другие внуки, они оставались ночевать, а Лёва никогда. Мама его с ложки кормила за обедом. Он не хотел ложку брать. Мороженку ел ложкой, а суп не хотел. Если даже куда-то уходила или уезжала, говорила, что будет через два часа. Домой прибегала, как ошпаренная: «У вас всё в порядке, всё хорошо?». То есть настолько была привязанность, что без неё никуда. Эта привязанность повлияла.

Она же рассказала, что ребёнок не был готов к школе, находился на домашнем обучении.

«Очень подвижный, неусидчивый. Тяжёлый в этом плане. Например, мог закрыть уши и не слушать. Был эмоциональный и неуравновешенный. Но хороший ребёнок, умница. Где-то ближе к девяти годам он уже немного успокоился. Всегда чистый, ухоженный. Даже свекровь, когда приходила к ним, говорила: «Я этой стерильной чистоты боюсь». Ирина перфекционист по натуре. У неё чистота идеальная была», — пояснила его бабушка.

Допрос бездомного и 2 миллиона от брата

В первый день суда на заседании допросили бездомного Тимофеева, который вместе со своим другом Григорьевым обнаружили чемодан с телом мальчика в роковое утро 12 июля. Приятели искали металл, чтобы сдать его в пункт приёма и получить деньги. Подошли к мусорным контейнерам на ул. Монастырской у Слудской церкви, увидели там чемодан, который оказался тяжёлым. Начали открывать, но заметили вывалившуюся ногу ребёнка, после чего вызвали полицию. На место происшествия приехали правоохранители, скорая и следователи.

Максим Артамонов

В суд вызывали также брата Ирины Алексея и ещё одного бездомного, но они не пришли. Поэтому прокурор Светлана Плотникова зачитала их письменные показания. Выяснилось, что брат обвиняемой дал ей в долг 2 млн руб. По устной договорённости сестра ежемесячно возвращала ему деньги по частям. Периодически они переписывались в соцсетях, но лично встречались нечасто. Весной прошлого года Ирина перестала перечислять деньги, и они договорились о встрече на 12 июля, как раз на следующий день после убийства ребёнка.

Следующее заседание суда по этому резонансному делу состоится 21 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.