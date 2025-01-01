Обвиняемая в убийстве сына пермячка выступила в суде с последним словом Приговор объявят 18 марта Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском краевом суде с последним соловом выступила 34-летняя Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына.

Она признала вину и заявила, что сломалась под бременем обстоятельств: финансовых проблем, давления со стороны клиентов, ухода бывшего мужа, который она восприняла как бегство от проблем, предательства любимого человека и проблем со здоровьем. Она выразила сожаление, что не обратилась за помощью к родителям.

Шатова также добавила, что у нее нет суицидальных намерений, так как она чувствует ответственность за своих родителей. Шатова заявила, что планирует подать в суд на СМИ за клевету и искажение информации.

Приговор Ирине Шатовой будет объявлен 18 марта.

Ранее Государственный обвинитель потребовал для подсудимой 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат Шатовой просил суд смягчить наказание, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, долгосрочную депрессию, которые, по мнению защитника, привели к трагедии.

Напомним, в июне 2024 года во дворе дома в Перми было обнаружено тело девятилетнего мальчика с множественными ножевыми ранениями и следами удушения. По подозрению в убийстве была задержана мать ребёнка, Ирина Шатова, которая, как было установлено по записям камер видеонаблюдения, вывезла чемодан с телом на мусорную площадку.

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