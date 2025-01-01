Прокурор Прикамья попросил суд приговорить Ирину Шатову к 19 годам колонии
Пермячку обвиняют в убийстве девятилетнего сына
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В Пермском краевом суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении пермячки Ирины Шатовой. Женщине инкриминируют убийство сына, которое она, по версии следствия, совершила летом прошлого года.
Как сообщает 59.ru, 10 марта в ходе прений прокурор Пермского края Павел Бухтояров попросил суд приговорить пермячку к 19 годам лишения свободы.
Шатову также хотят ограничить в свободе на один год после отбывания наказания.
По данным гособвинения, у Шатовой отмечается смешанное расстройство личности, при этом женщина руководила своими действиями.
Напомним, 18 февраля началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ирины Шатовой. Её обвиняют в убийстве своего 9-летнего сына: она задушила его, а потом отвезла тело в чемодане на мусорку.
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