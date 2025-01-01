В Перми суд приступил к рассмотрению дела пермячки, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына Государственным обвинителем по уголовному делу выступает прокурор Пермского края Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Пермском краевом суде 18 февраля началось рассмотрение уголовного дела в отношении пермячки Ирины Шатовой. Женщину обвиняют в убийстве своего 9-летнего сына, которого она задушила, а потом отвезла в чемодане на мусорку.

Резонансное уголовное дело рассматривает судья Иван Кротов.

Государственным обвинителем по уголовному делу выступает прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Он зачитал обвинение. Шатова признала свою вину.

На заседании присутствуют её отец и свекровь. Отец попросил приобщить к делу характеристики Шатовой от знакомых и родных.

Напомним, в январе этого года прокуратура направила в краевой суд материалы уголовного дела об убийстве 9-летнего мальчика. По версии следствия, 11 июля прошлого года Шатова задушила своего сына, а тело поместила в чемодан и отвезла из Мотовилихинского района Перми в Ленинский, чтобы оставить там у мусорных контейнеров.

В отношении женщины провели психиатрическую экспертизу: она показала, что в момент убийства Шатова была вменяема. Во время расследования женщина объяснила, что решила убить сына из-за финансовых проблем, а после хотела покончить с собой, сбросившись с моста.

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