Елена Синица
Завершено расследование дела в отношении пермячки, возившей в чемодане убитого сына
Сейчас дело направлено в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение
СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Перми Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве малолетнего сына. Об этом сообщает «АиФ Пермь».
Дело направлено в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Как полагает следствие, 11 июля прошлого года Шатова убила своего 9-летнего сына. Она задушила мальчика, нанесла ему колото-резаные раны, а затем вывезла его тело на одну из мусорных площадок в Ленинском районе Перми.
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