Елена Синица Завершено расследование дела в отношении пермячки, возившей в чемодане убитого сына Сейчас дело направлено в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Перми Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве малолетнего сына. Об этом сообщает «АиФ Пермь».

Дело направлено в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Как полагает следствие, 11 июля прошлого года Шатова убила своего 9-летнего сына. Она задушила мальчика, нанесла ему колото-резаные раны, а затем вывезла его тело на одну из мусорных площадок в Ленинском районе Перми.

В ходе расследования женщина объяснила, что решила убить сына из-за своих финансовых проблем, а после хотела покончить с собой.





Напомним, ранее психолого-психиатрическая экспертиза показала , что Шатова вменяема. Вину в совершении преступления она признала.

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