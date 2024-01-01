В СКР подтвердили, что пермячка, возившая в чемодане убитого сына, вменяема Расследование дела продолжается Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермячку Ирину Шатову, которая обвиняется в убийстве своего сына, признали вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы. «Она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими», — сообщили в СКР, добавив, что расследование дела продолжается.

О результатах психолого-психиатрической экспертизы в Екатеринбурге, согласно которой Шатова не нуждается в принудительном лечении, СМИ сообщили ещё в октябре, однако тогда в СКР отказались подтверждать информацию, поскольку «заключение о её вменяемости не изготовлено, к материалам дела не приобщено».

Напомним, жестокое убийство произошло в Мотовилихинском районе Перми в ночь на 12 июля. По версии следствия, 34-летняя женщина из-за финансовых проблем решила убить своего сына и покончить с собой. Она задушила 9-летнего мальчика и затем нанесла ему колото-резаные раны. Позже пермячка погрузила тело ребёнка в чемодан, отвезла в центр города и оставила у мусорных контейнеров. От планов свести счёты со своей жизнью Шатова впоследствии отказалась. Женщину вычислили по камерам наблюдения и задержали спустя сутки.

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