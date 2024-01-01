Пермячку, которая возила убитого сына в чемодане, признали вменяемой Ирина Шатова находится в СИЗО Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Жительницу Перми 34-летнюю Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве своего сына, признали вменяемой, сообщает «КП-Пермь». Пермячка проходила психолого-психиатрическую экспертизу в Екатеринбурге.

«Шатову привезли в Пермь, сейчас она находится в СИЗО №5, здесь она пробудет до конца расследования уголовного дела. Эксперты признали её вменяемой, поэтому речи о принудительном лечении не идёт», — цитирует издание информацию, полученную от своего источника.

В СУ СКР по Пермскому краю пока не подтверждают эти сведения. «Исследование в отношении обвиняемой проводится, заключение о её вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено», — пояснили в пресс-службе следкома.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 12 июля 2024 года Ирина Шатова задушила шнуром для зарядки смартфона, а затем изрезала 9-летнего сына. Спрятала тело ребёнка в чемодан и через весь город пешком прошла с ним от Садового до ул. Монастырской, где оставила у мусорных контейнеров. Утром бездомный нашёл мальчика в чемодане в центре города и позвонил экстренным службам.

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