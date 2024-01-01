Пермячку, которая возила убитого сына в чемодане, признали вменяемой
Ирина Шатова находится в СИЗО
Жительницу Перми 34-летнюю Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве своего сына, признали вменяемой, сообщает «КП-Пермь». Пермячка проходила психолого-психиатрическую экспертизу в Екатеринбурге.
«Шатову привезли в Пермь, сейчас она находится в СИЗО №5, здесь она пробудет до конца расследования уголовного дела. Эксперты признали её вменяемой, поэтому речи о принудительном лечении не идёт», — цитирует издание информацию, полученную от своего источника.
В СУ СКР по Пермскому краю пока не подтверждают эти сведения. «Исследование в отношении обвиняемой проводится, заключение о её вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено», — пояснили в пресс-службе следкома.
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