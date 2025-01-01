Вопрос продления ареста убившей сына пермячке рассмотрят в начале февраля Заседание по существу дела в отношении Ирины Шатовой суд объявит позже Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермский краевой суд 28 января поступило уголовное дело в отношении пермячки Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве малолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дату рассмотрения уголовного дела по существу объявят позже, а 7 февраля суд рассмотрит вопрос продления меры пресечения — сейчас Шатова находится в СИЗО.

Напомним, в начале этой недели региональная прокуратура направила в Пермский краевой суд уголовное дело об убийстве 9-летнего мальчика. Фигурантка дела — пермячка Ирина Шатова, мать убитого.

Следователи считают, что 11 июля прошлого года женщина задушила своего 9-летнего сына, а тело поместила в чемодан и отвезла из Мотовилихнского района Перми в Ленинский, чтобы оставить там на мусорке.

В отношении женщины провели психиатрическую экспертизу, которая показала, что Шатова в момент убийства была вменяема.

Уголовное дело против Шатовой следователи СК завершили в январе. Во время расследования женщина объяснила, что решила убить сына из-за финансовых проблем, а после хотела покончить с собой, сбросившись с моста.

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