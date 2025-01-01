Осуждённая за убийство сына пермячка Ирина Шатова обжаловала приговор Апелляция будет рассмотрена в Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Жительница Перми Ирина Шатова, приговорённая к 18 годам лишения свободы за убийство своего девятилетнего сына, чьё тело было обнаружено в чемодане возле мусорных баков в центре города, подала апелляцию на вынесенный ей вердикт. Информация об этом содержится в электронной базе краевого суда.

Напомним, обвинительный приговор был вынесен Шатовой в середине марта. Следствие установило, что осуждённая летом 2024 года в своей квартире лишила жизни сына, а затем поместила тело в чемодан и вывезла на мусорку.

Адвокат Шатовой выразил несогласие с суровостью приговора. По его мнению, суд не в полной мере учёл обстоятельства, в которых оказалась Шатова, а именно давление и угрозы из-за долга в 50 млн руб., возникшего в результате неудачной торговли. Шатова заявляла следствию о намерении совершить суицид, но не могла оставить сына одного из-за сильной привязанности. Попытка самоубийства не удалась, и она была задержана. Шатова признала вину и выразила раскаяние.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена в Нижнем Новгороде.

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