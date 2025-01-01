Алёна Бронникова К детскому омбудсмену Пермского края поступило 21 обращение от семей бойцов СВО Светлана Денисова представила ежегодный доклад об итогах деятельности Поделиться Твитнуть

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова представила на пленарном заседании регионального заксобрания ежегодный доклад об итогах деятельности за 2024 год. За этот период поступило 1,4 тыс. обращений от 1,9 тыс. человек, было восстановлено 86% нарушенных прав.

«Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка ведётся комплексно — через личные приёмы, выездные проверки и адресную помощь в самых сложных ситуациях. Особенно важно, что акцент делается на профилактику — это инвестиции в будущее наших детей. Вопросы защиты отцовства, материнства и детства находятся в постоянном фокусе внимания краевых законодателей. Совершенствование тех или иных мер поддержки и правовых норм происходит от заседания к заседанию», — прокомментировал председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Одним из направлений деятельности является поддержка участников СВО и их семей. По итогам прошлого года омбудсмену поступило 21 обращение. Это больше чем в 2023 году (19 обращений) и более чем в два раза меньше, чем в 2022 году (47 обращений).

Ранее «Новый компаньон» писал, что количество обращений по вопросам конфликтных ситуаций в образовательных организациях показывает ежегодный рост. В 2024 году поступило 178 таких обращений, из них 15 — о конфликтах в дошкольных образовательных организациях, 75 — по конфликтам в общеобразовательных организациях, 74 жалобы были связаны с действиями педагогов в части нарушения педагогической этики и бездействия по разрешению конфликтов между детьми или буллинга.

Количество случаев гибели несовершеннолетних показало снижение: 59 случаев (-30% к 2023 году). Среди основных причин трагедий: ДТП, пожары и утопление. Снизилось количество уголовных дел о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних (- 33,2%), случаев жестокого обращения (с 1,4 тыс. до 1 тыс.), а также совершённых несовершеннолетними преступлений (-29,9%).

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