Алёна Бронникова К детскому омбудсмену Пермского края стали реже обращаться Количество обращений в 2024 году снизилось на 21% Поделиться Твитнуть

Доклад "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка и деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае в 2024 году"

В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светлане Денисовой в 2024 году было направлено 1,4 тыс. обращений от 1,9 тыс. человек, что на 21% меньше показателя 2023 года — тогда поступило 1,7 тыс. обращений. Такие данные содержатся в ежегодном докладе омбудсмена, который будет представлен на июньском пленарном заседании краевого заксобрания.

Отмечается, что из общего количества поступивших обращений 997 являются жалобами (69%), 442 обращения — ходатайствами о даче разъяснений и оказании правовой и другой помощи. Доля жалоб от общего количества обращений составляет 69%. По обоснованным жалобам в 2024 году было восстановлено 86% нарушенных прав.

По сравнению с предыдущим годом количество обращений о нарушении социально-экономических и гражданских правах снизилось на 30 и 4% соответственно. Большее количество из них — о праве жить и воспитываться в семье (340 сообщений) и о праве на жизнь и защите от насилия (159). При этом число обращений о нарушении духовно-культурных прав выросло на 12%, чаще всего — в сфере образования (363 обращения).

Доклад "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка и деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае в 2024 году"

Заявителями в большинстве случаев были родители (766 чел.), члены семьи (104) и журналисты (78). За год к уполномоченному обратились 15 несовершеннолетних. От детей заявления поступали по вопросам лекарственного обеспечения, неуплаты алиментов родителями, семейных конфликтов, нарушения трудовых прав и пр.

Доклад "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка и деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае в 2024 году"

Почти в два раза сократилось количество жалоб на нарушение прав детей на социальное обеспечение и социальное страхование — в 2023 году таких обращений было 252, в 2024-м — 130. Больше половины (52,3%) касались ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребёнка (единого пособия), 19,8% — вопросов получения мер соцподдержки членов семьи участников СВО и оформления родственниками опеки над ребёнком.

Доклад "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка и деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае в 2024 году"

Почти на 12% снизилось количество обращений о неблагополучных семьях (125). В частности, омбудсмену поступали сообщения о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, семейных конфликтах, воспрепятствовании общению, оказании комплексной помощи для оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Пермский краевой суд за год рассмотрел 2,9 тыс. гражданских дел, связанных с интересами несовершеннолетних (5,8% от общего числа), годом ранее таких дел было рассмотрено 2,8 тыс. По 551 делу участники были направлены на примирительные процедуры (годом ранее — по 275 делам). Положительный результат достигнут в 53,4% случаев (по 294 делам).

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