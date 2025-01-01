Алёна Бронникова Число жалоб на конфликты в школах Прикамья выросло с 2022 года почти в три раза К детскому омбудсмену в 2024 году поступило 163 обращения Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В повестку ближайшего пленарного заседания заксобрания Прикамья вошёл доклад уполномоченного по правам ребёнка в регионе Светланы Денисовой по итогам деятельности в 2024 году. В документе отмечается ежегодный рост обращений по вопросам конфликтных ситуаций в образовательных организациях.

Так, в 2022 году в адрес детского омбудсмена поступило 102 обращения, в 2023 году было направлено 114 обращений, а в 2024 году — 178. Из них 15 — о конфликтах в дошкольных образовательных организациях, которые чаще всего происходят между воспитанниками или связаны с нарушением этики сотрудниками.

«Ежегодно растёт количество обращений по ситуациям конфликтов в общеобразовательных организациях, — обращается внимание в докладе. — В 2024 году в адрес уполномоченного поступило 75 обращений (2023 год — 28), связанных с организацией образовательного процесса, 14 обращений, связанных с вопросами инклюзивного образования, 74 жалобы (2023 год — 75) на действия педагогов в части нарушения педагогической этики и бездействия по разрешению конфликтов между детьми или буллинга».

Доклад "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка и деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае в 2024 году"

Последние темы вопросов условно разделены на конфликты между учащимися (24 обращения), конфликты между учащимся и педагогом (44) и конфликты с участием родителей учащихся (6). При этом зачастую в конфликте участвуют все стороны.

Доклад "О соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка и деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае в 2024 году"

Для разрешения конфликтов созданы школьные службы примирения. В целях повышения эффективности их деятельности проводятся обучение лидеров школьных служб примирения, распространение информации о реализации восстановительных технологий, обучение бесконфликтным способам поведения, встречи специалистов с родителями, коммуникативные тренинги для развития навыков конструктивного общения, самоконтроля и принятия взглядов других, обучение приёмам стабилизации эмоционального состояния и формирование ценностных ориентиров.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье снизился уровень преступности среди несовершеннолетних. За год было совершено 538 преступлений, что на 29,9% ниже уровня прошлого года. Количество совершивших преступления также снизилось — до 448 человек (-21,1%).

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